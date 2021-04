Musí sa história opakovať?

Tento blog som napísal pred rokom. Nakoniec som ho však nezverejnil, v nádeji, že snáď bude lepšie. Takto po roku teda nemôžem nič vyhodnocovať; predpovede zo šuplíka sa nevyhodnocujú. Len že bolo chybou to vtedy nechať v šuplíku.

V jednej malej krajine v Európe sa v roku 2006 stal premiérom mladý sympatický a charizmatický premiér, pôvodom z mestečka asi pol hodinu od svetoznámeho kúpeľného mesta.

Bolo to prvýkrát, čo zasadol vo vláde, a tak mu občania boli ochotní odpustiť nejaké tie drobné prehrešky.

Premiér sa ujal úradu veľmi razantne a potvrdil, že jeho vláda splní všetko, čo v kampani sľúbila. Že bude pracovať pre dobro bežných ľudí. Že nepôjde ani vpravo ani vľavo, ale svojou treťou cestou, ak to tak bude pre ľudí dobré. A že kľúčovú politiku predošlej vlády naplní iba ak sa to ukáže pre ľudí výhodné, inak „bude hľadať vlastné riešenia“.

Kým voliči sa tešili na nové riešenia, mena tejto krajiny začala už deň po zverejnení výsledku volieb oslabovať a o ďalšie dva dni musela centrálna banka tejto krajiny minúť 605 mil. eur na záchranu meny.

Experti z premiérovej strany vysvetľovali, že on to tak nemyslí. Zásah centrálnej banky na krátko pomohol.

Premiér však znovu verejne zopakoval, že v kľúčovej politike predošlej vlády bude pokračovať iba ak sa ukáže, že je to dobré pre bežných ľudí. V ten istý deň musela centrálna banka znovu hasiť situáciu a minula na to 730 mil. eur.

Experti z premiérovej strany vysvetľovali, že on to tak nemyslí. Že on vlastne opakuje to isté, čo tak dobre fungovalo v kampani. Minister financií ku kľúčovej politike vlády vyhlásil: „urobím všetko preto, aby sa to podarilo dosiahnuť“. Kurz sa na desať dní stabilizoval.

Premiér však znovu veľmi jasne povedal, že „nová vláda, ktorá nastúpila len pred pár dňami, je tu na to, aby plnila sľuby.“ Všetci to pochopili tak, že premiér ide kľúčovú politiku starej vlády zrušiť. Deň na to sa kurz oslabil na kritickú úroveň. Centrálna banka za jediný deň spálila na intervenciách 1,75 mld. eur.

Deň na to sa premiér konečne nechal presvedčiť, aby sa o probléme porozprával s najlepšími expertmi, akých v tom čase krajina mala. Experti premiérovi vysvetlili, že takto vydržia maximálne týždeň, a potom bude ochrana kurzu nenávratne stratená.

Premiér predstúpil pred verejnosť a oznámil, že vláda bude pokračovať v kľúčovej politike predošlej vlády. On vraj nikdy nehovoril nič iné. Vraj len hovoril, že budú pokračovať „ak to bude výhodné.“ Teraz sa na stretnutí s expertmi presvedčil, že to výhodné bude.

Kurz sa ukľudnil, kľúčová politika starej aj novej vlády sa úspešne podarila realizovať, na čo bol premiér náležite hrdý. Nikdy však už neveril expertom, ktorí ho prinútili k takému ponižujúcemu obratu vo vyjadrovaní.

... prešlo 14 rokov a kedysi mladý sympatický a charizmatický premiér sa stal starým unaveným nenávideným politikom, spájaným s mnohými škandálmi.

Premiérom sa stal nový mladý sympatický a charizmatický premiér, pôvodom z mestečka asi pol hodinu od svetoznámeho kúpeľného mesta.

Bolo to prvýkrát, čo zasadol vo vláde, a tak mu občania boli ochotní odpustiť nejaké tie drobné prehrešky.

Premiér sa ujal úradu veľmi razantne a potvrdil, že jeho vláda splní všetko, čo v kampani sľúbila. Že bude pracovať pre dobro obyčajných ľudí. Že bude hľadať vlastné riešenia, keďže krajina bola na prahu najväčšej krízy od 2. svetovej vojny.

... a nabudúce si, milé deti, povieme ako to dopadlo ...